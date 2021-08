Solskjaer e o segredo para 'secar' milhões do City e do Chelsea: «Só compro carros elétricos»

Ole Gunnar Solskjaer desvendou o 'segredo' que põe em prática para impedir as contratações milionárias dos rivais Manchester City e Chelsea - não comprar carros a gasóleo ou gasolina.





Em antevisão ao jogo deste domingo com o Southampton, o técnico norueguês não pôde deixar de criticar, de forma irónica, a capacidade orçamental de outros adversários da Premier League. Clubes como o Manchester City, que se baseiam financeiramente em dinheiro proveniente de monopólios petrolíferos, ou o Chelsea, cujo o dono é Roman Abramovich, que fez a sua fortuna através da companhia petrolífera Sibneft, foram alvo de uma indireta do treinador: "A forma como gerimos o clube e como os outros o fazem é completamente diferente. Eu, por exemplo, comecei a comprar apenas carros elétricos. É tudo o que tenho a dizer".Questionado sobre as críticas de Jurgen Klopp sobre as mega-contratações dos clubes de Manchester, o técnico dos red devils justificou-se com a boa gestão dos red devils: "Somos uma equipa que é bem gerida. Temos muitos fãs e bons negócios com patrocinadores. Como treinador, queres sempre mais, mas também já ouvi ‘não’ muitas vezes".Recorde-se que os citizens compraram este verão o avançado Jack Grealish, por 117 milhões e preparam uma ofensiva por Harry Kane que poderá alcançar os 150 milhões. Já os blues contrataram Romelu Lukaku por 115 milhões. Porém, também o Manchester United contratou Jadon Sancho e Raphael Varane por 85 e 40 milhões, respetivamente. Contratações milionárias num ano de crise e de pandemia...