Solskjaer elogia Cristiano Ronaldo e recorda Portugal-Irlanda: «Já fez isto tantas vezes»

Ole Gunnar Solskjaer realçou a importância do triunfo conseguido pelo Manchester United frente ao Villarreal e deixou ainda elogios a Cristiano Ronaldo, após o jogo da 2.ª jornada do Liga dos Campeões, competição que o técnico dos red devils diz ser "mágica" em Old Trafford.





"A Liga dos Campeões é mágica em Old Trafford e às vezes a história pode ajudar-nos. Esta noite, Cristiano [Ronaldo] fez um bom golo e Alex [Telles] marcou um golo fantástico. É o que acontece aqui em Old Trafford e já aconteceu tantas vezes. Tivemos de ser cautelosos devido ao vento e tivemos sorte no final", começou por dizer à 'BT Sport'."Conseguir os três pontos em casa é importante. Sabemos que precisamos de chegar aos 10, talvez aos 12 pontos para seguir em frente. É um resultado incrível para a equipa e também para o espírito da equipa. É a melhor forma de vencer um jogo depois da forma como perdemos há algumas semanas. Mas isto é futebol, tem altos e baixos e hoje conseguidos um resultado que nos deixa satisfeitos", frisou, antes de deixar elogios a Cristiano Ronaldo, que apontou o golo do triunfo dos red devils aos 90'+5 "Já fez isto tantas vezes. Quando o vimos frente à República da Irlanda há algumas semanas [por Portugal], falhou um penálti, não tocou muito mais na bola, mas depois marcou com dois grandes cabeceamentos nos últimos dois minutos do jogo. É exatamente isto que ele fez ao longo da sua carreira. É tão forte mentalmente", frisou, acrescentando: "Vi-o o dia todo hoje, a maneira como se preparou para este jogo, o quão focado esteve e quando tem aquela oportunidade, é golo. Mas a principal marca de que é um finalizador muito bom é que se mantém calmo quando aparece a oportunidade."E acrescentou: "É tão bom em frente à baliza e tem um impacto em toda a gente: nas bancadas, nos jogadores e em todos."