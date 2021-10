Solskjaer garante que não se deixa abater: «Já tive de lidar com muitos contratempos»

Ole Gunnar Solskjaer está debaixo de fogo no Manchester United, sobretudo depois da pesada derrota em casa, diante do Liverpool (5-0). O treinador compareceu esta sexta-feira diante da imprensa, para fazer a antevisão do jogo de amanhã, com o Tottenham, e garante estar "tão focado como sempre".





"Passei por momentos muito maus aqui [em Old Trafford] como jogador e como treinador também. Já tive de lidar com muitos contratempos", começou por dizer o treinador norueguês."Já passei por duas ou três crises, no mínimo, desde que sou cá treinador. E uma coisa que posso dizer é que sempre respondi, sempre lutei. É algo com que os jogadores de futebol têm de lidar e temos de olhar em frente, para o próximo jogo. E fazer de tudo para estarmos preparados. Tivemos uma boa semana de treino no campo", acrescentou.Sir Alex Ferguson esteve em Carrington - no centro de treinos do United - esta semana, o que despertou atenções. Houve quem dissesse que o escocês estava a fazer de tudo para que Solskjaer se mantivesse no cargo, numa altura em que também surgiram rumores de que o clube ia contratar Antonio Conte."Nós tivemos uma ação comercial e ele esteve cá por isso. Encontrei-o e conversámos apenas por um momento, porque ele estava cá com oCristiano Ronaldo", explicou.