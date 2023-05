Solskjaer imagina craques de hoje no 'velho' balneário do Man. United: «Iriam a correr para a mamã...»

Ole Gunnar Solskjaer apelidou os jogadores de hoje em dia de 'flores de estufa' ('snowflake', ou 'flocos de neve', numa tradução literal) em comparação com os do seu tempo. O norueguês, que foi recentemente treinador do Manchester United, explica que quando jogava nos red devils havia momentos de grande tensão no balneário."Os tipos no balneário eram fantáscos. O Keano [Roy Keane] era um líder, toda a gente o respeitava. O Gary [Neville] também. Eram vencedores que detestavam perder. Havia algumas lutas, como deve de acontecer, depois de jogos maus", explicou Solskjaer, que jogou 11 anos em Old Trafford, citado no 'The Sun'."É preciso dar um abanão. Se fizessem isso hoje em dia a alguns jogadores, iam a correr para o papá, para a mamã ou para o empresário... Flocos de neve [flores de estufa]. Não há muitos futebolistas de hoje em dia que conseguissem sobreviver naquele balneário", acrescentou.