Solskjaer: «Não consigo olhar para mim e dizer que é desta maneira que quero a equipa a jogar»

Solskjaer lamentou a derrota do Manchester United no dérbi frente ao City (0-2) , este sábado em Old Trafford. O treinador norueguês dos red devils diz que não pensa no despedimento e frisa que a equipa já esteve "mais do que uma vez" nesta situação."Precisamos de voltar à forma em que estávamos há algum tempo, temos os jogadores para fazer isso. Já estivemos nesta posição algumas vezes, e tem sido um período difícil. Precisamos de estar mais na linha da frente, não consigo olhar para mim próprio e dizer que é desta maneira que quero que a equipa jogue", começou por explicar, antes de ser questionado quanto a um eventual despedimento, cenário que... exclui."Não penso nisso. Tenho uma boa comunicação com todos no clube, somos muito diretos e honestos quanto à situação. Trabalho no Manchester United e quero o melhor para o clube. Enquanto cá estiver, vou tentar fazer de tudo para melhorar", rematou.