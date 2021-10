Solskjaer: «Não fizemos nada que nos desse o direito de ganhar este jogo»

A pressão sobre Ole Gunnar Solskjaer é cada vez maior. O técnico do Manchester United tem vivido dias difíceis e os rumores sobre uma possível saída do clube começam a aumentar. Após novo desaire, este sábado, por 4-2 frente ao Leicester, o norueguês mostrou-se desapontado com a fraca prestação da equipa.





"Temos sido fortes fora de casa mas os golos que concedemos hoje foram mesmo desapontantes. Temos de fazer melhor. Não fizemos nada que nos desse o direito de ganhar este jogo e não merecemos qualquer ponto", afirmou Solskjaer após a derrota que terminou com um ciclo de 29 jogos sem perder fora de Old Trafford."Dois golos de bola parada, um golo 10 segundos depois de empatarmos e o primeiro foi um presente. Simplesmente não fomos bons o suficiente, não ganhámos as divididas, não roubámos a bola no meio campo para irmos para a frente. Não fomos suficientemente bons com ou sem a bola. Temos de correr, defender, cortar a bola e nós não fizemos isso", explicou.O futuro não se prevê fácil para os red devils e para Solskjaer. O Manchester United tem um jogo difícil, frente à Atalanta, na próxima quarta, para a Liga dos Campeões e os próximos três jogos da liga são frente ao Liverpool, Tottenham e Manchester City."Os jogos que se avizinham são todos difíceis e jogar com o Leicester fora é tão difícil quanto os próximos jogos. Temos de sacudir a poeira de cima de nós e ter a certeza que da próxima vez que jogarmos as nossas mentes estão frescas", acrescentou.Antes de terminar, o técnico norueguês deixou ainda um aviso aos jogadores: "Eles têm de se olhar no espelho, eu próprio já me olhei. Preparámo-nos bem para este jogo mas momentos-chave deixaram-nos mal".