Solskjaer: «Não mostro a minha frustração como Bruno Fernandes, mas sou o pior perdedor»

Se Bruno Fernandes não esconde a frustração perante um resultado menos positivo do Manchester United, Solskjaer garante que não é diferente. Citado pelo Manchester Evening News, o treinador dos red devils sublinhou que até pode ser... "bem pior".





"Vocês sabem que, se estão no Manchester United e gostam de perder, estão no local errado. Não mostro tanto a minha frustração como o Bruno, mas penso que posso ser o pior dos perdedores. Vocês, provavelmente, não viram isso, mas alguns dos jogadores já", afirmou na véspera de defrontar o Chelsea.Bruno Fernandes continua a construir uma lenda em Manchester. O médio, de 26 anos, ou o ‘Brutal One’, como foi apelidado pelo tabloide britânico ‘Daily Star’, tem nesta época números impressionantes : são já 14 golos e dez assistências só na Premier League, ao qual acrescem sete golos e duas assistências nas demais provas. A influência no Manchester United é de tal forma avassaladora que, se se retirarem os números do português, os red devils ocupariam um muito modesto 15º lugar na Premier League. Bruno é ‘responsável’ direto por 19 dos 46 pontos conquistados em 2020/21, e em 10 das 24 jornadas disputadas foi decisivo.