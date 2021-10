Solskjaer não se arrepende de ter colocado Ronaldo no banco: «Foi a escolha certa»

Após a partida entre o Manchester United e o Everton, que terminou com um empate (1-1), o técnico dos red devils, Ole Gunnar Solskjaer, foi questionado acerca da sua decisão de colocar Ronaldo no banco de suplentes. Apesar do empate, a resposta do norueguês não mostrou qualquer arrependimento.





"Não estou arrependido. Tomas várias decisões ao longo de uma longa, longa época. Tens que gerir o esforço dos teus jogadores e, a meu ver, foi a escolha certa", explicou o técnico.Esta é a segunda vez que Solskjaer é questionado acerca das suas escolhas em relação a Cristiano Ronaldo. Em encontro para a Liga dos Campeões, Solskjaer optou por tirar Ronaldo de campo quando o jogo estava 1-1 frente ao Young Boys e o Manchester United acabou por perder 2-1. Desta vez, o norueguês optou por não colocar o atacante luso no onze inicial e a equipa de Old Trafford empatou em casa.