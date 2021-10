Solskjaer pode ter um 'brinde' de 83 milhões no Manchester United

Apesar da série negativa de resultados, a direção do Manchester United está disposta a dar um voto de confiança à equipa e a Solskjaer, mas... com uma condição. O técnico poderá contar com 83 milhões de euros para reforçar o plentel na próxima janela de mercado, mas só terá direito a esse ‘brinde’ se a equipa continuar a lutar pela Premier.





Atualmente, os red devils estão em 6º, a cinco pontos do líder Chelsea.