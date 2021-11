Solskjaer revela o que disse aos jogadores do Manchester United na hora da despedida

Poucas horas após ser despedido , Ole Gunnar Solskjaer concedeu uma entrevista aos meios de comunicação do Manchester United em jeito de despedida, mas na qual agradeceu o apoio que recebeu de jogadores, adeptos e dirigentes dos red devils."Todos sabem o que este clube significa para mim e o que eu queria alcançar aqui. Não vou dar mais nenhuma entrevista além desta. Saio pela porta da frente, pois julgo que todos sabem que dei tudo por este clube. Infelizmente não consegui os resultados que precisávamos e é hora de me afastar", começou por referir Solskjaer, revelando de seguida o que disse aos jogadores, esta manhã, no centro de treinos em Carrington."Disse-lhes 'confiem em vocês, pois sabem que somos melhores do que isto. Não conseguimos mostrá-lo, mas saiam de peito aberto, desfrutem do facto de serem jogadores do Manchester United na Liga dos Campeões, que é o maior palco", afirmou, referindo-se ao duelo de terça-feira frente ao Villarreal, que poderá ser decisivo para os red devils na Champions. "O Michael [Carrick] agora estará no comando. Tenho o maior respeito por ele e adoro-o. Os jogadores vão ficar bem. Vou vê-los e apoiá-los", acrescentou.