Solskjaer revela que falou de Haaland ao Manchester United: «Não o quiseram...»

Ole Gunnar Solskjaer revelou que alertou o Manchester United sobre Erling Haaland, ainda antes de o avançado rumar ao Salzburgo, mas os red devils não lhe deram ouvidos. Na altura, contratar o jovem norueguês teria custado aos cofres do clube inglês 'apenas' 4,5 milhões de euros."Liguei ao United uns seis meses antes de assumir a equipa e disse-lhes que tinha este avançado no Molde, mas não me ouviram", contou Solskjaer, antigo jogador do Manchester United, que se tornou técnico dos red devils em 2018."Custava 4 milhões de libras [cerca de 4,5 milhões de euros] mas não o quiseram", acrescentou o norueguês.Haaland acabou por rumar ao Salzburgo e depois ao Borussia Dortmund. Na época passada foi contratado pelo Manchester City por cerca de 57 milhões e hoje está avaliado em mais de 200 milhões.Haaland já marcou 51 golos ao serviço dos citizens esta época.