Solskjaer revela 'vício' de Bruno Fernandes e elogia: «Sabe tanto de futebol...»

Brilhante. É assim que Ole Gunnar Solskjaer descreve, com o recurso a apenas uma palavra, o impacto que Bruno Fernandes teve no Manchester United nos últimos 365 dias. Contratado há precisamente um ano ao Sporting, o médio português tem sido o salvador semana após semana dos red devils e do próprio técnico norueguês, que na hora de o avaliar não deixou nenhum elogio por dar.





"Mudou o ambiente do clube, da equipa e o staff assim que chegou. Tem sido uma adição fantástica. É uma pessoa tão humilde, trabalhadora e creio que todos já puderam ver aquilo que ele faz no campo. Estou muito contente por aquilo que ele fez neste primeiro ano e espero que continue. Quanto mais alto estivermos na Liga, mas pressão haverá para ele e para nós. Agora o foco está nele, mas estou certo de que irá lidar bem com essa pressão. É um jogador que tem a sua opinião. É um vencedor", começou por dizer o norueguês."Não é um jogador que deixe passar um jogo. Quer sempre deixar a sua marca. É tão apaixonado por ganhar e sabe tanto de futebol... Vê todos os jogos que passam na televisão, especialmente os mais importante. E sempre que lhe pergunto 'viste o jogo de ontem à noite?' ele responde sempre que sim. Vai certamente ter uma carreira de sucesso, isso está claro", concluiu.