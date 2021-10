Solskjaer sobre Cristiano Ronaldo: «Cinco golos em cinco jogos, na sua idade, diz tudo»

O Manchester United viu a sua invencibilidade na Premier League chegar ao fim na jornada passada frente ao Aston Villa, numa derrota por 1-0. Porém, a meio da semana, os red devils venceram o Villarreal (2-1) em jogo a contar para a Liga dos Campeões, com um golo de Cristiano Ronaldo ao cair do pano, craque que continua a ouvir elogios de Ole Gunnar Solskjaer.





"Ele tem tido um grande impacto na equipa dentro e fora do campo. Cinco golos em cinco jogos na sua idade diz tudo. Temos de o gerir bem, ele é um grande exemplo para todos. Esperemos que assim continue", disse o técnico na conferência de antevisão da partida frente ao Everton.O treinador, de 48 anos, fez ainda questão de criticar o horário da partida (sábado, às 12H30), queixando-se de que não haverá tempo suficiente para os jogadores recuperarem desde o embate a meio da semana para a Liga dos Campeões. "Não há explicação. É a televisão. Não há senso comum de todo, tivemos o mesmo cenário no ano passado quando jogámos na Turquia e depois com o Everton. Simplesmente vamos ter de jogar. Fizemo-lo no ano passado e vai acontecer outra vez.", explicou.O treinador dos red devils falou ainda acerca deapós perceber que não iria ser utilizado. "Treino uma equipa cheia de futebolistas internacionais que querem fazer a diferença e que querem jogar. Querem todos entrar em campo. Donny estava pronto para entrar, tal como todos os jogadores devem estar. Enquanto jogador eu fui suplente mais vezes do que qualquer um neste clube – devo ter o recorde do número de jogos vindos do banco – e tu tens de estar pronto a todo o momento. Várias vezes não fiquei feliz mas é uma decisão que o treinador é que tem de tomar" e acrescentou "não é só o Donny, são os jogadores, tenho uma equipa de internacionais e se queremos ter sucesso temos de ter uma energia positiva, nada de amuos", concluiu o norueguês.Para o jogo deste sábado Solskjaer continua sem poder contar com Luke Shaw e Harry Maguire, ambos lesionados, tal como Marcus Rashford que ainda não jogou este ano.