Souness fala em 'indignidade' no caso de Ronaldo e faz apelo ao Man. United: «Parem com isto!»

Graeme Souness, antigo futebolista escocês e ex-treinador do Benfica, escreveu um artigo no 'Daily Mail' a propósito da situação de Cristiano Ronaldo no Manchester United e atira culpas ao clube e ao treinador Erik ten Hag. O agora comentador acrescenta que, a continuar assim, os red devils vão destruir o legado do português no clube."É uma situação desesperada e triste aquela em que se encontra o Cristiano Ronaldo. É um jogador que levou o Manchester United ao topo, marcou golos que vão ficar na memória de todos, e vejam ao que o clube o reduziu", considerou Souness."O que vimos em Old Trafford no jogo frente ao Tottenham foi um jogador zangado, profundamente frustrado, retido num banco de suplentes enquanto futebolistas que ele considera que não lhe são superiores estavam em campo. Para um jogador altamente competitivo deve ter sido uma agonia. Uma experiência que nunca pensou viver. Devo dizer que compreendo a forma como se sente", prosseguiu.Depois, analisou os culpados: "É uma situação criada pelo United, um problema que não precisavam de ter criado. O Erik ten Hag tomou algumas decisões corajosas, numa tentativa de criar disciplina e união. Mas como pensa ele que a situação com Ronaldo será resolvida? Como pensava ele que o jogador ia responder ao facto de estar sentado no banco, correr para a linha de fundo para aquecer a poucos minutos do fim, com as câmaras a captar todas as suas expressões faciais?"Souness considera que a situação foi mal gerida. "As pessoas deviam estar a falar da vitória frente ao Tottenham, mas só se fala disto. O Ten Hag e o Manchester United deram um tiro no pé e isto não vai ajudá-los em nada. O facto de Ronaldo se ter recusado a entrar é uma situação que o Ten Hag claramente não pode aceitar. É uma quebra na ética da equipa e o primeiro passo para a ruína. Mas não é difícil adivinhar a conversa entre os dois quando estavam a proceder às alterações, com o relógio a marcar 87 minutos. Três minutos para o fim, a vencer por 2-0, é uma indignidade à qual este jogador não esperava ser reduzido."O antigo futebolista, agora comentador acrescentou: "O Ronaldo certamente sente que não estão a respeitá-lo naquele que é, sem sombra de dúvidas, o pior período da sua carreira. Está a ser testado de uma forma que ele nunca esperava ser, no ocaso do seu percurso desportivo."Souness lembrou que, não obstante o sucedido, Ronaldo compareceu no centro de treinos às 8h30, para trabalhar com os sub-21, pelo que o profissionalismo do português não pode ser colocado em causa. "Se esta situação persistir, se houver mais indignidades destas no banco de suplentes, o seu comportamento pode piorar. E pode fazer com que o pior acabe por acontecer: os adeptos do Man. United vão recordá-lo pelo que acontecerá no resto desta época, em vez dos seus anos dourados e dos golos brilhantes que marcou. Se isto continuar o United vai acabar por destruir o legado do Ronaldo. Pelo menos o clube deve-lhe isso, não pode permitir que tal aconteça. Parem com isto!"