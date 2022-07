Spartak Moscovo também deu 'nega' a Cristiano Ronaldo

Pain again. But not for us this time. https://t.co/3ifQw7tIcl pic.twitter.com/6RO0nWzHts — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) July 16, 2022

O Spartak Moscovo recorreu às redes sociais para, de uma forma humorada, apresentar uma 'nega' a Cristiano Ronaldo, isto numa altura em que se acumulam relatos de que vários clubes terão recusado a chance de contratar o português do Manchester United.A publicação, que cria uma falsa conversa entre CR7 e o clube russo no Instagram, mostra o cumprimento de Ronaldo ("Olá, Spartak!") e um redondo "não", quase não deixando sequer (o suposto) avançado português responder... Similar ação tinha sido feita no ano passado com Leo Messi, quando na altura o argentino se preparava para deixar o Barcelona.