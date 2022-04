Supervisão judicial de Mason Greenwood estendida até meados de junho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista inglês Mason Greenwood, do Manchester United, suspeito de ter agredido e violado a namorada, vai permanecer sob supervisão judicial até meados de junho, anunciou esta sexta-feira a polícia.

Detido em 30 de janeiro, Mason Greenwood, de 20 anos, colega de equipa nos red devils dos portugueses Cristiano Ronaldo, Diogo Dalot e Bruno Fernandes, foi libertado sob fiança e supervisão judicial no início de fevereiro.

"Foi apresentado aos tribunais um pedido para que a supervisão judicial seja estendida para além de sábado, 30 de abril, mas a audiência não deve ocorrer até meados de junho. O suspeito permanece em liberdade condicional até a audiência", disse a polícia de Manchester em comunicado.

O processo foi aberto na sequência da publicação nas redes sociais de imagens e vídeos mostrando uma jovem com o rosto ensanguentado e hematomas pelo corpo, com a referência "a quem quiser saber o que Mason Greenwood me fez".

O presumível agressor, o futebolista Mason Greenwood, foi detido por suspeitas de abuso sexual e ameaças à integridade física. A polícia de Manchester adiantou, no comunicado, que "continua a investigar este relatório de 30 de janeiro".

O extremo era habitual titular no Manchester United, que o suspendeu do treino e competição, tendo cumprido 129 jogos pelos 'red devils'. A marca norte-americana Nike também rescindiu contrato com o jogador.