Tais pais, tais filhos: Cristiano Jr. e Kai Rooney marcam pelos sub-12 do Man. United

Cristiano Jr. e Kai Rooney marcaram no mesmo jogo pelos sub-12 do Manchester United este sábado e repetiram os feitos dos pais pela equipa principal dos red devils.Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney partilharam balneário no Manchester United entre 2004 e 2009, tendo feito parte da equipa que venceu a Liga dos Campeões em 2008. Agora é a vez de Kai Rooney, filho mais velho do atual treinador do Derby County, e Cristiano Jr. jogarem juntos nas camdas jovens dos red devils. Recorde-se que Kai ingressou na academia do Manchester United em 2020, enquanto Cristianinho se juntou à equipa em fevereiro último.Para assinalar o feito, a conta de Instagram 'Risingballers' publicou a notícia, fazendo ainda referência à veia goleadora do filho de Rooney. "Kai Rooney conta com 10 golos em 5 jogos este mês. Esta ligação é familiar", pode ler-se.