Técnico do Manchester United diz que Cristiano Ronaldo "deveria marcar mais golos"

O treinador do Manchester United, o alemão Ralf Rangnick, afirmou esta sexta-feira que Cristiano Ronaldo, que está em jejum há cinco jogos consecutivos, "deveria marcar mais golos", embora reconheça que o problema é "geral e coletivo".

"Obviamente que ele deveria marcar mais golos, uma vez que estamos a criar oportunidades para isso. Mas não é apenas um problema com Cristiano. Isso também acontece com outros jogadores. Não estamos a definir as jogadas como deveríamos. Se tivermos em conta as oportunidades que temos criado... Há que melhorar nos próximos jogos", disse Rangnick.

Os red devils, que recebem o Southampton no sábado, na 25ª jornada da Liga inglesa, não venceram os dois últimos jogos, tendo sido eliminados em casa, nos penáltis, pelo Middlesbrough, da segunda divisão, nos 16 avos de final da Taça de Inglaterra, e empatado frente ao Burnley, na terça-feira, na jornada anterior da Premier League.

A falta de eficácia do United relegou a equipa para o sexto lugar, com 39 pontos, os mesmos do Arsenal, que tem um jogo a menos, e três a mais que o Tottenham, que ainda tem dois jogos em atraso por disputar.

A crise da equipa de Old Trafford estala a menos de duas semanas da deslocação ao Wanda Metropolitano, para defrontar o Atlético Madrid, nos oitavos de final da Liga dos Campeões.