Ten Haag continua a conquistar plantel: agora ofereceu-lhes um... descongelante de vidros

No futebol, tal como na vida, o pequenos detalhes contam quando a ideia é causar uma boa impressão. Erik Ten Haag segue essa máxima à risca e na semana passada, depois do desapontante empate fora de casa do Manchester United diante do Crystal Palace (1-1), decidiu dar uma ajuda aos seus jogadores na hora de voltarem a casa, ao oferecer a cada um deles uma lata de descongelante de vidros, segundo adianta o 'The Times'.Tudo porque, à hora a que haviam chegado a Manchester (uma e meia da manhã), os termómetros apontavam temperaturas negativas e os vidros dos carros estavam já com uma camada de gelo considerável. Por isso, de forma a apressar o processo de descongelamento - e de regresso a casa depois de uma noite que não correu bem -, todos receberam à saída do avião uma caixa com a referida lata, que lhes permitiu resolver a questão rapidamente.Este é um de vários pormenores que o 'The Times' destaca na nova abordagem do departamento de futebol do United. Nessa mesma noite, por exemplo, o clube deixou de prevenção dois autocarros, um no aeroporto de Liverpool e outro no de East Midlands, isto para o caso do avião saído de Londres fosse desviado. Não foi o caso, mas se tivesse acontecido todas as possibilidades estariam cobertas.