Ten Hag avisa jogadores do United: «Quem não cumprir vai ter de me ouvir, seja ele quem for»

Erik Ten Hag foi anunciado há pouco mais de 24 horas como novo treinador do Manchester United, para as próximas três temporadas, mas já começou a colocar em sentido o balneário.Em entrevista ao jornal holandês 'Trouw', o ainda técnico do Ajax assumiu que vai manter-se igual a si próprio, revelando que irá delegar as funções aos seus jogadores e que os que não cumprirem terão de arcar com as consequências disso."Vou manter-me igual a mim mesmo. Não vou mudar a minha visão. Vou dizer aos jogadores quais serão as suas tarefas [dentro de campo], e quem não cumprir essas tarefas vai ter de me ouvir, seja ele quem for", disse.