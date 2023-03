Ten Hag confia em Bruno Fernandes: «É uma inspiração para o plantel inteiro»

Erik Ten Hag continua a confiar em Bruno Fernandes como capitão, muito criticado por adeptos e antigos jogadores, após a pesada derrota frente ao Liverpool (7-0) "Ele [Bruno Fernandes] tem feito uma época brilhante, tem um papel importante na posição que o United ocupa neste momento. Traz energia, corre muito, com alta intensidade, na direção certa. É uma inspiração para o plantel inteiro. Ninguém é perfeito, toda a gente comete erros, toda a gente tem de aprender com eles. Até eu", disse o holandês na conferência de impressa desta quarta-feira de antevisão ao jogo frente ao Bétis para a Liga Europa"Ele vai aprender com os erros porque é inteligente. Estou muito feliz por ter o Bruno Fernandes na minha equipa e por ele ser o nosso capitão, quando o Maguire não joga", acrescentou.Ten Hag aproveitou também para comentar a derrota sofrida perante o Liverpool. "Estamos no mesmo barco. Ganhamos juntos, perdemos juntos. Fizemos uma confusão no domingo, temos de lidar com isso. Temos de reiniciar e recuperar", rematou.