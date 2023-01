Ten Hag confirma ausência de Diogo Dalot no dérbi de Manchester

Diogo Dalot é baixa na defesa do Manchester United para o dérbi contra o Manchester City, agendado para as 12:30 horas de sábado [amanhã]. A confirmação foi dada pelo treinador holandês dos red devils Erik ten Hag, mostrando-se, ainda assim, otimista para que o regresso do lateral internacional português aconteça já na próxima ronda do campeonato, na receção ao Crystal Palace.

"Diogo Dalot não está disponível [para o jogo de amanhã]. Estará disponível para quarta-feira [duelo contra o Crystal Palace]", disse, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo contra os citizens.





Já sobre a presença de Martial, o técnico afirmou que irá esperar pelo diagnóstico feito na véspera do jogo. "Anthony Martial treinou esta manhã, por isso teremos de esperar para ver como recupera do treino e amanhã iremos decidir. É uma pequena lesão na perna, estará melhor amanhã", terminou.