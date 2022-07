Ten Hag confirma Cristiano Ronaldo no jogo de domingo frente ao Rayo Vallecano

Erik ten Hag, treinador do Manchester United, confirmou este sábado, em declarações após a derrota frente ao Atlético Madrid , que Cristiano Ronaldo vai fazer parte da convocatória dos red devils para o jogo frente ao Rayo Vallecano, a realizar-se este domingo em Old Trafford, às 16 horas."Amanhã vai estar na convocatória. Vamos ver quanto tempo vai jogar. Os jogadores que atuaram hoje [diante do At. Madrid] de início não vão ser utilizados amanhã. Teremos um onze inicial diferente, mas há jogadores que entraram hoje e que amanhã serão opção", disse o técnico holandês.Recorde-se que na última sexta-feira o próprio internacional português havia adiantado isso mesmo , nas redes sociais.