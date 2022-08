Ten Hag considera 'inaceitável' saída de Ronaldo antes do fim do jogo: «Somos uma equipa!»

Erik ten Hag considerou "inaceitável" o facto de Cristiano Ronaldo ter deixado o estádio a meio do particular que o Manchester United disputou diante do Rayo Vallecano, no último domingo, e que terminou com um empate a uma bola.O craque português, que falhou a digressão de pré-temporada da equipa à Tailândia e à Austrália, por "motivos pessoais", foi utilizado durante a primeira parte do jogo com a equipa espanhola, acabando depois por abandonar precocemente o recinto."Certamente não tolero isso. Penso que é inaceitável, para toda a gente. Somos uma equipa e é preciso ficar até ao fim", explicou o treinador ao canal holandês 'Viaplay Sport'.