Ten Hag e a ausência de Casemiro frente ao Arsenal: «Ele é a razão pela qual estamos nesta posição»

Casemiro, uma dos rostos associados à clara evolução que o Manchester United tem tido nos últimos tempos, viu esta quarta-feira, frente ao Crystal Palace, o quinto amarelo da temporada na Premier League, pelo que irá falhar o duelo da próxima ronda da competição diante do líder Arsenal.No final da partida no Selhurst Park, Erik ten Hag mostrou-se desiludido por não poder contar com o médio internacional brasileiro para aquele que será um dos jogos mais importantes dos red devils na presente temporada, deixando-lhe vários elogios e responsabilizando-o pelo facto de o clube estar nos lugares cimeiros da tabela. "É um jogador realmente importante para nós e a principal razão por estarmos nesta posição [3.º lugar, em igualdade pontual com o Manchester City]. Mas da última vez que vencemos o Arsenal ainda não tínhamos o Casemiro. Precisamos de fazê-lo outra vez. Temos de aprender com o jogo de hoje e preparar o melhor plano para o jogo contra o Arsenal", disse, em declarações à 'BBC Sport'.