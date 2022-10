Ten Hag e a forma física de Cristiano Ronaldo: «Ninguém pode falhar uma pré-época»

Depois de um início de época algo atribulado, Cristiano Ronaldo foi decisivo na vitória do Manchester United sobre o Everton, ao marcar o golo da vitória (2-1) dos red devils, no domingo. Na antevisão ao encontro da Liga Europa com os cipriotas do Omonia, marcado para amanhã às 20 horas, Erik Ten Hag foi questionado sobre se o avançado português pode ser titular mais vezes nos próximos jogos e deixou uma certeza."Quero apoiá-lo o melhor que possa. Temos certas exigências relativamente ao que esperamos de cada jogador em determinadas posições. Quero tirar o melhor partido dele, está em melhor forma agora e eu estou feliz com isso", frisou o treinador do Man. United, que lembrou, ainda assim, que é importante fazer uma boa pré-época."No início da época, foi o caso [falta de aptidão física]. Está provado, mais uma vez, que ninguém pode falhar uma pré-época", vincou o técnico holandês.