Ten Hag e a utilização de Ronaldo no jogo de domingo: «Logo se vê, temos soluções»

Erik ten Hag conta com Cristiano Ronaldo esta época. O treinador do Manchester United não revelou, porém, se o jogador português, que quer deixar os red devils este verão, vai ser titular na partida de domingo, com o Brighton.O técnico holandês foi também confrontado com a entrevista que deu a um canal do seu país, onde criticou o facto de CR7 ter abandonado o estádio antes do final do particular com o Rayo Vallecano, no último domingo. Ten Hag explicou, agora em Inglaterra, que as críticas que teceu foram dirigidas a todos os jogadores que saíram de Old Trafford mais cedo naquele dia e não apenas a Ronaldo."Tenho dizer que aqueles que saíram... Foram muitos os jogadores que saíram, mas colocaram o foco no Cristiano e isso não está certo. Ele fez parte do grupo, mas havia mais jogadores", explicou Ten Hag.Quando lhe pediram para se alongar sobre a atitude dos futebolistas em causa, o técnico preferiu esquecer o assunto. "Já disse o suficiente sobre isso. Disse que não foi correto. Fala-se, corrige-se e segue-se em frente."Sobre a continuidade de Ronaldo, Ten Hag insiste que conta com o jogador. "Estou satisfeito com toda a equipa, estamos a trabalhar bem e temos um avançado de topo. Estou muito feliz por ele estar aqui com a equipa e seguimos com o plano."Questionado sobre se vai colocar Cristiano Ronaldo em campo no jogo de domingo, uma vez que Anthony Martial se encontra lesionado, o técnico não deu certezas. "Logo veremos no domingo. Penso que temos soluções para resolver os problemas."