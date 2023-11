Ten Hag elogia Bruno Fernandes e avisa: «Temos de fazer isto em todos os jogos»

Erik ten Hag gostou do desempenho do Manchester United esta tarde, na visita ao Fulham, com a equipa a vencer por escassos 1-0, graças a um golo de Bruno Fernandes em cima dos 90 minutos. O treinador holandês elogiou a atitude dos jogadores neste momento difícil da época.



"Sofremos duas grandes derrotas [com o Manchester City, no campeonato, e com o Newcastle, na Taça da Liga] e claro que toda a gente estava insatisfeita. Não é isto que queremos mostrar. Queríamos melhorar, reagir e isso aconteceu hoje. Foi um bom resultado e estamos felizes", começou por dizer o técnico, depois da partida em Craven Cottage.



"O Harry Maguire fez um grande jogo, mostrou liderança, mas houve mais jogadores assim em campo, jogámos como equipa. Houve espírito de equipa, lutámos por cada metro, ombro a ombro. Temos de mostrar isto em todos os encontros. Vimos uma melhoria e temos de continuar assim", prosseguiu Ten Hag.



Depois, elogiou o treinador Bruno Fernandes. "É tudo uma questão de momento, os jogadores têm de entender isto. Esta é a resposta certa a dar. Temos de nos concentrar no momento e os jogadores de topo estão a fazer isso, o Bruno Fernandes é um jogador de topo."



Para o próximo jogo, com o Copenhaga na Champions, a ideia é manter a atitude: "Temos de ganhar sempre, não interessa quem é o adversário. Temos de nos preparar e fazer as mesmas coisas."