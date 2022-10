Ten Hag explica pesada derrota com o City: «Não cumprimos as regras e fomos trucidados»

Erik ten Hag considera que os jogadores do Manchester United estiveram "indisciplinados" em campo e que tal explica a pesada derrota (6-3) com o Manchester City."É bastante simples, não acreditámos. Quando em campo não acreditamos que podemos ganhar, isso é algo inaceitável. Estivemos indisciplinados no que diz respeito ao cumprimento das regras em campo e fomos trucidados, foi o que aconteceu. Para mim foi uma surpresa. Não fomos corajosos. O City teve mérito mas isto não teve a ver com eles, simplesmente a nossa exibição não foi boa. Teve, sim, a ver com o nosso descrédito individualmente e coletivamente", começou por dizer o treinador dos red devils à 'BBC'."Senti [os problemas] logo desde o início e ao intervalo mudámos a atitude. Vimos um United diferente e marcámos golos, criando mais ocasiões (...). No entanto, desiludimo-nos e aos nossos adeptos", completou.