Ten Hag furioso após derrota com o Cádiz: «Estávamos a dormir...»

Erik ten Hag lamentou a derrota do Manchester United diante do Cádiz (2-4), num jogo particular realizado esta quarta-feira no estádio da formação espanhola. Em declarações ao site oficial dos red devils, o treinador holandês criticou os primeiros minutos da equipa - que sofreu dois golos aos 8' e 14 minutos -, frisando mesmo que os jogadores "estavam a dormir"."[O que aconteceu] Foi bastante claro. Não estávamos acordados, nos primeiros 15 minutos estávamos a dormir. O Cádiz é uma equipa perigosa na transição. Não estávamos acordados na defesa mas também fomos superados no meio-campo. Não é possível nem aceitável", começou por dizer.E acrescentou: "Depois disso, voltámos ao jogo e conseguimos um penálti. Acho que foi claro e também acho que na segunda parte existiu outro, mas o primeiro foi óbvio. Aprendemos que pequenos erros têm grandes consequências, foi o que aconteceu".Ten Hag alertou ainda para o facto de a equipa ter muito a aprender. "Esta exibição não é o nosso padrão. Já falámos sobre isso e amanhã [hoje] voltaremos a falar. Não pode voltar a acontecer", rematou.Recorde-se que o Manchester United ocupa, neste momento, o 5.º lugar da Premier League, numa altura em que os campeonatos estão interrompidos devido à realização do Mundial'2022.