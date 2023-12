Ten Hag "irritado" com derrota do Man. United: «O adversário nunca pode ter mais vontade do que nós»

Erik ten Hag considerou que a pesada derrota do Manchester United diante do Bournemouth, por 3-0 , se deveu ao facto da equipa ser "muito inconsistente". Em declarações após a partida deste sábado, o treinador holandês não escondeu a desilusão pelo desaire em casa."A equipa tem de estar sempre preparada para o jogo e, por isso, assumo a responsabilidade. Tenho de preparar a equipa. Estou muito desapontado pelo nosso início de jogo. Irritado, definitivamente. Esperava algo diferente", começou por referir o técnico.E acrescentou: "Queria que déssemos continuidade à exibição que fizemos frente ao Chelsea [vitória por 2-1], mas foi muito desapontante. Somos muito inconsistentes. Temos capacidade, mas é preciso saber fazê-lo em todos os jogos".O holandês, eleito melhor treinador do mês de novembro na Premier League, assumiu ainda que os red devils têm vários aspetos a melhorar caso se queiram apresentar ao mais alto nível semana após semana."Precisamos de começar bem e de estar focados a 100% desde o início [dos jogos]. O adversário nunca pode ter mais vontade do que nós. Não podemos errar tanto a este nível, os adversários vão aproveitar isso. Não nos podemos desligar. Percebo a frustração dos adeptos, também estamos frustrados porque temos de fazer melhor", rematou.O Manchester United ocupa o 6.º lugar da Premier League à 16.ª jornada (27 pontos), podendo ainda ser ultrapassado pelo Newcastle e alcançado pelo West Ham na mesma ronda.