Ten Hag já tem objetivos definidos no Man. United: «Dar aos adeptos o sucesso que merecem»

Erik ten Hag, o novo treinador do Manchester United, está determinado em voltar a colocar o clube inglês na rota dos triunfos. O ainda técnico do Ajax, que só chegará a Old Trafford no final da época, diz estar "muito entusiasmado com este novo desafio"."É uma honra ser nomeado treinador do Manchester United e estou muito entusiasmado com este desafio que tenho pela frente. Conheço a história deste grande clube, a paixão dos seus adeptos, e estou absolutamente determinado a desenvolver uma equipa capaz de lhes dar o sucesso que eles merecem", explicou o holandês, de 52 anos.E acrescentou, sempre em declarações ao site dos red devils: "Vai ser difícil deixar o Ajax depois destes anos incríveis e posso assegurar aos adeptos o meu total empenho e foco num fecho de época bem sucedido antes de me mudar para o Manchester United."