Ten Hag justifica substituição de Cristiano Ronaldo: «Temos quatro jogos em 10 dias»

Cristiano Ronaldo foi substituído ao minuto 72 do empate (0-0) entre o Manchester United e o Newcastle, para a 11ª jornada da Premier League. No entanto, o capitão da Seleção Nacional abandonou o relvado com cara de poucos amigos, deixando bem expressa a insatisfação pela alteração feita por Erik ten Hag.O treinador dos red devils explicou, após o apito final, a decisão de tirar Ronaldo de campo para lançar Rashford, lembrando o calendário apertado da equipa. "Tenho de pensar que temos quatro jogos em 10 dias e quero os avançados frescos fisicamente. Tenho de fazer rotação. O Rashford não tinha energia suficiente para todo o jogo, portanto fez parte do meu plano", sublinhou.