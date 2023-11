Ten Hag: «Não fomos bons o suficiente. Temos de assumir a responsabilidade»

Pela segunda vez no espaço de poucos dias, o Manchester United perdeu em casa por 3-0, esta quarta-feira com a agravante de ter igualmente significado o adeus à Taça da Liga inglesa. Depois do 0-3 diante do Man. City, os red devils caíram perante o Newcastle e, na análise à partida, Erik Ten Hag foi bastante claro.





"Não fomos bons o suficiente. Temos de assumir a responsabilidade pelo que aconteceu. Eu tenho de assumir essa responsabilidade. Não fizemos o que era suposto. Tenho pena dos nossos adeptos. Estamos abaixo do nível exigido e temos de emendar isso", considerou o técnico holandês.