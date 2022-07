Ten Hag quebra silêncio sobre Cristiano Ronaldo: «Ele não me disse que queria sair»

Erik Ten Hag foi esta segunda-feira confrontado pela imprensa com a situação de Cristiano Ronaldo e o treinador holandês do Manchester United reiterou a intenção de contar com o internacional português na próxima época."O Cristiano Ronaldo não está à venda, ele está nos nossos planos. Só não está aqui connosco devido a problemas pessoais. Não estamos a planear vendê-lo", garantiu o treinador, na véspera do jogo com o Liverpool, na Tailândia."Eu falei com o Ronaldo antes de tudo isto surgir, foi uma boa conversa. Ele não me disse que queria sair", acrescentou Ten Hag.Questionado sobre a forma como o clube pode fazer o craque português feliz, o holandês respondeu: "Não sei. Mas estou ansioso por trabalhar com ele."