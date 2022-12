Ten Hag recorda chegada ao Manchester United: «Não havia dinâmicas nem espírito de equipa»

Erik ten Hag, treinador do Manchester United, revelou quais foram as primeiras impressões que teve quando, em julho deste ano, chegou aos red devils, sublinhando que "não havia dinâmicas na equipa" e admitindo qual o jogador que mudou esse cenário por completo."Não havia espírito de equipa, não havia dinâmicas nenhumas. A resistência mental era muito baixa. O espírito de luta, de sacrifício uns pelos outros, priorizarem a equipa... Isso não existia muito. Para conseguir algo assim no balneário é preciso personalidade. Foi por isso que a contratação do Casemiro foi tão importante. Ele agiliza esse processo, sabe o que é preciso fazer para conquistar títulos", explicou aos holandeses do 'Voetbalprimeur'.O Manchester United, recorde-se, ocupa o 5.º lugar da Premier League à passagem da 15.ª jornada.