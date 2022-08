Ten Hag sobre Cristiano Ronaldo: «Em primeiro lugar tem de ficar em forma...»

Apesar das críticas deixadas em declarações ao Viaplay , por conta da saída antes do tempo de Old Trafford no domingo, durante o duelo com o Rayo Vallecano, Erik ten Hag reservou elogios para Cristiano Ronaldo numa entrevista à Sky Sports, que esta quarta-feira foi divulgada pelo canal inglês.Questionado sobre se vê o português capaz de encaixar no seu sistema, o holandês não teve dúvidas. "Acho que pode. Em primeiro lugar tem de ficar em forma, porque ele recomeçou há pouco. É um futebolista fantástico, provou-o imensas vezes, mas és apenas julgado por aquilo que mostras e como rendes no momento. Por isso, tanto a equipa como o Cristiano Ronaldo têm de o provar", disse o holandês.Por saber fica apenas se CR7 será ou não opção na partida de abertura do United na Premier League, com a receção ao Brighton no domingo.