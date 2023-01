Ten Hag: «Tenho de criticar os meus jogadores. Quando estás a ganhar a dois minutos do final...»

Erik ten Hag deixou algumas críticas aos seus jogadores após o empate () frente ao Crystal Palace. No final da partida, o treinador holandês do Manchester United mostrou-se indignado pela equipa não ter pressionado o adversário na segunda parte em busca do segundo golo, que daria maior conforto até ao final."Perdemos dois pontos. Quando estamos a ganhar a dois minutos do final... O Palace não criou chances [de perigo] à exceção de um pontapé de canto e deste livre direto de longe. Não esperávamos perder pontos. Tínhamos de ter pressionado mais em busca do segundo golo e não ter ficado numa posição em que um momento de sorte tira-te pontos. Estávamos a vencer 1-0. Na segunda parte tivemos muito espaço para 'matar' o jogo e forçar o segundo golo. Mas nunca vi a equipa a ir atrás desse segundo golo.""É difícil de dizer porquê. Tenho de criticar os meus jogadores. Bruno [Fernandes] e Rashford pelas alas, Garnacho, muita criatividade, velocidade e poder, e McTominay a penetrar desde trás.""Da minha perspetiva deveria ter sido marcado penálti, mas o VAR e o árbitro tomaram uma decisão. Temos de aceitá-la."