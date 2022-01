Tensão: De Gea repreendeu Cristiano Ronaldo por atraso de bola que causou aflição

O Manchester United sai derrotado na receção ao Wolverhampton por 1-0 e muitas críticas têm sido feitas à equipa orientada por Ralf Rangnick. O jogo está a ser analisado à lupa e há um lance que mostra alguma tensão entre Ronaldo e De Gea.Ainda na primeira parte do jogo, numa altura em que o resultado era um nulo no marcador, Cristiano Ronaldo apareceu na entrada da área do Man. United para ajudar nas tarefas defensivas. O internacional português recebeu uma bola aérea e tentou atrasá-la de cabeça para De Gea agarrar e iniciar uma jogada. O problema foi que mediu mal as distâncias e a bola foi na direção de Raúl Jimenez, avançado do Wolves.A jogada terminou com a defesa do United a aliviar a bola, nova recuperação dos forasteiros e uma oportunidade de golo para o avançado mexicano. A bola saiu pela linha de fundo e De Gea aproveitou o momento para repreender o CR7. O guardião espanhol mostrou-se visivelmente chateado com a decisão de Ronaldo e não teve problemas em demostrá-lo no momento.CR7 foi o capitão de equipa neste encontro devido à ausência de Maguire. Questionado sobre o porquê de ter sido o português com a braçadeira e não o guarda-redes espanhol, Rangnick foi claro. "A dúvida era entre o De Gea e o Ronaldo, eles são os que estão há mais tempo no clube mas eu quero que o capitão de equipa seja um jogador de campo", explicou.