Tensão na conferência de imprensa: Ten Hag recusa responder a jornalista com quem já tinha atrito

Ten Hag recusou-se, esta sexta-feira, a responder a uma pergunta feita por um jornalista da 'Sky Sports', durante a conferência de imprensa de antevisão ao duelo entre Southampton e Manchester United, que se joga este sábado pelas 12h30.Segundo o 'Daily Mail', o holandês recebeu instruções dos responsáveis dos red devils para não prestar declarações a Gary Cotterill, que já tinha estado envolvido num episódio polémico com o treinador, depois de o ter tentado abordar - após um jogo frente ao Crystal Palace na temporada passada - quando este ainda não dirigia a formação de Old Trafford. À data, os seguranças do técnico precisaram mesmo de afastar o britânico.Ainda de acordo com a mesma fonte, o Manchester United teve também em conta um 'tweet' de Cotterill após a goleada sofrida diante do Brentford (0-4) na 2.ª jornada da Premier League, onde o jornalista escreveu '#karma' no seu perfil oficial. Os responsáveis dos red devils terão entendido que se tratava de uma provocação.