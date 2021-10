'The Athletic' garante: Bruno Fernandes poderia ter deixado Man. United se Superliga tivesse avançado

O site 'The Athletic' conta num extenso artigo sobre o papel do Manchester United e do diretor executivo dos red devils, Ed Woodward, na criação da Superliga Europeia que Bruno Fernandes foi um dos jogadores do clube inglês que maior oposição mostrou ao projeto. O português podia mesmo ter deixado Old Trafford se a competição tivesse ido para a frente, acrescenta a mesma publicação.





Woodward e o diretor de futebol, John Murtough, terão tido conversas com vários jogadores por zoom logo depois do anúncio público da prova, no sentido de lhes explicar os benefícios da nova competição, mas não colheram grande apoio. Luke Shaw, por exemplo, fez ver que ele e os companheiros de equipa tinham sido tratados como crianças ou, pior, como objetos em vez de seres humanos.Muitos jogadores sonhavam desde miúdos jogar na Liga dos Campeões e não queriam acreditar nesta reviravolta. Além disso estavam também preocupados com a possibilidade de não poderem voltar a representar as seleções dos respetivos países, na sequência da ameaça da UEFA.Bruno Fernandes, avança ainda o 'The Athletic', ter-se-á mostrado muito preocupado com o facto de a nova competição ser uma prova fechada, sem despromoções. E o português podia mesmo ter deixado Old Trafford, garante o mesmo site, se a Superliga tivesse avançado.Muitos jogadores do Manchester United quiseram tornar pública a sua opinião, mas recearam o impacto que isso podia ter, ao irem contra o clube. De qualquer forma, alguns deixaram indicações sobre aquilo que pensavam sobre a Superliga. Marcus Rashford partilhou uma fotografia de uma tarja que dizia 'o futebol não é nada sem os adeptos'; Bruno Fernandes escreveu no Instagram "os sonhos não podem ser comprados".