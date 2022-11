Clube da 7.ª divisão inglesa demarca-se de Cristiano Ronaldo: «Não fizemos, nem vamos apresentar, qualquer proposta»

Tornaram-se virais com a publicação sobre Erling Haaland e hoje reagiram com rapidez ao anúncio da saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United. Falamos do Ashton United FC, clube que milita na 7.ª divisão inglesa, que hoje afirmou não ter planeada qualquer proposta para o capitão da Seleção Nacional agora que se encontra livre no mercado.

"Apesar de alguns rumores que têm circulado nas redes sociais, o Aston United FC pode confirmar que não fez, nem vai apresentar, qualquer proposta por Cristiano Ronaldo após a sua saída do Manchester United. O clube não fará mais comentários sobre este tema", pode ler-se no comunicado publicado nas redes sociais do clube.

-



Despite reports on social media, #aufc can confirm that no approach has or will be made for Cristiano Ronaldo following his release from @ManUtd.



The club will be making no further comment. #oneclub pic.twitter.com/SEPfXRhvE3