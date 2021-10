Townsend celebrou à Cristiano Ronaldo e levou camisola do português para casa

Causou natural sensação a opção de Andros Townsend de celebrar à Cristiano Ronaldo depois de ter tramado o Manchester United do português, mas a verdade é que o festejo do internacional inglês, do Everton, foi tudo menos uma provocação para o capitão da Seleção Nacional. Foi antes, como o próprio assumiu, um gesto de reconhecimento e de admiração por um jogador em que se inspirou durante largos anos.





"É o meu ídolo! Cresci a vê-lo, passei horas nos treinos a tentar fazer as suas fintas. Talvez tenha de passar mais tempo a aperfeiçoar o festejo, pois não foi uma grande execução. Mas foi com muito respeito por Ronaldo. Não foi para imitar, foi sim uma honra estar no mesmo campo que ele", disse o extremo, à BT Sport, após a partida de Old Trafford.Ora, para lá de ter levado um golo para casa no seu registo, Townsend conseguiu também sair do Teatro dos Sonhos com a camisola do avançado luso, ainda que as imagens captadas após a partida mostrem um CR7 visivelmente agastado assim que o extremo do Everton lhe pede a camisola. Depois, já no túnel, o português acedeu ao pedido e fez o adversário (e seu admirador) visivelmente ainda mais feliz.