«Trabalho em curso»: Cristiano Ronaldo mostra boa disposição no treino do Man. United

Cristiano Ronaldo partilhou este sábado, nas redes sociais, uma imagem nos treinos no Manchester United. O internacional português, que ficou fora das opções de Erik ten Hag para o encontro de hoje frente ao Atlético Madrid - que os red devils perderam por 0-1 com um golo de João Félix -, poderá estar nas escolhas do treinador holandês para o jogo de amanhã com o Rayo Vallecano - como, aliás, já deu a entender -, e fez questão de mostrar o bom ambiente no treino da formação inglesa."Trabalho em curso...", escreveu CR7, numa fotografia onde aparece ao lado de alguns elementos que também estiveram ausentes do duelo com a equipa de Simeone.