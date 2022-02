Treinador do Manchester United aponta ao 4.º lugar: «É o mais alto que podemos chegar»

O treinador alemão do Manchester United, Ralf Rangnick, declarou esta segunda-feira que os 'Diabos Vermelhos' só podem aspirar ao quarto lugar da Premier League, a 14 jornadas do final do campeonato.

"Neste momento, o que o [Manchester] United quer e precisa é de terminar em quarto na Liga. É o mais alto que podemos chegar. É o nosso objetivo", disse o técnico dos portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

O Manchester United é quinto classificado da Premier League, com 40 pontos, já a 23 do campeão, líder e rival da mesma cidade, Manchester City. Por seu turno, Arsenal e Wolverhampton estão nos sexto e sétimo lugares, respetivamente a um e três pontos do United, mas com menos dois e um jogo disputados.

"Após 11 semanas aqui, sei o que é preciso para a próxima época, mas não é o momento para falar disso. Estou concentrado em amanhã e no jogo seguinte. Concentrado no plantel que temos e em retirar o melhor dele nesta temporada", continuou.