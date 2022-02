Treinador do Manchester United quebra o silêncio e fala sobre a detenção de Greenwood

O treinador do Manchester United foi esta quinta-feira confrontado com a detenção de Mason Greenwood, acusado de violência doméstica, incluindo violação, pela namorada. O jogador de 20 anos, que entretanto já foi libertado sob fiança, encontra-se suspenso e impedido de treinar no clube."Tivemos uma semana normal de trabalho, com cinco sessões de treino, incluindo a de hoje. Obviamente esse tema foi assunto entre a equipa, eles são seres humanos e o Mason fazia parte do grupo antes da pausa de inverno", disse Ralf Rangnick, na antevisão do jogo de amanhã, para a Taça de Inglaterra, com o Middlesbrough. "Foi uma semana normal de trabalho e estamos ansiosos pelo jogo de amanhã."O alemão admitiu também que a detenção de Greenwood acabou por impedir a saída de Jesse Lingard no mercado de janeiro. "Num certo sentido sim, mas a direção também me disse que não chegou a acordo com nenhum dos clubes que estavam interessados nele. Com a janela de transferências a fechar na segunda-feira, a direção informou-me que preferiam que ele ficasse e eu entendi isso."