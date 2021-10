Treino do Manchester United: Solskjaer com o mundo às costas e Ronaldo assediado por fã

Não fáceis as coisas por estes dias no Manchester United. Depois da pesada derrota com o Liverpool (5-0), a equipa tenta reerguer-se e voltar à normalidade debaixo de uma chuva de críticas, tanto de adeptos como de comentadores.





O treinador Ole Gunnar Solskjaer é um dos mais visados, mas por enquanto mantém-se no comando técnico dos red devils. Segundo o jornal 'The Sun', o norueguês chegou ao treino desta manhã com um aspeto de quem traz o mundo às costas, cansado e com a barba por fazer.Cristiano Ronaldo, por sua vez, surgiu de rosto fechado e ainda teve um encontro imediato com um fã já à chegada ao centro de treinos do Manchester United.O português ficou retido na estrada quando um adepto se cruzou em frente ao carro para tirar uma selfie com o português, que não saiu da viatura. A segurança dos red devils entrou rapidamente em ação e afastou o indivíduo do local.O Manchester United visita o Tottenham de Nuno Espírito Santo no próximo sábado, às 17h30, em mais uma jornada da Premier League.