Tribunal nega fiança e Mason Greenwood vai passar pelo menos um mês atrás das grades

Mason Greenwood esteve esta manhã em tribunal e ficou a saber que vai ficar preso pelo menos até ao próximo dia 21 de novembro, dia em que terá de voltar a comparecer perante o juiz. O jogador do Manchester United, de 21 anos, é acusado de tentativa de violação, conduta controladora e agressão por parte de uma jovem estudante, e foi-lhe negada a possibilidade de sair, sob fiança, em liberdade condicional.O avançado, que foi detido no último sábado, compareceu no tribunal numa carrinha da polícia e entrou na sala de audiências ladeado por dois agentes. Pouco falou na sessão, disse apenas o seu nome, a data de nascimento e a morada no início dos trabalhos, antes de ouvir os crimes de que está acusado.A mulher que o acusa estava no tribunal. Encontravam-se também no local membros da família do jogador, para quem Greenwood olhou, segundo o 'Dali Mail', quando foi retirado da sala pelos dois agentes. Uma nova sessão ficou agendada para 21 de novembro e o avançado terá de ficar preso até essa data.O jogador foi pela primeira vez detido em janeiro e tem estado em liberdade condicional desde então. Mas foi novamente detido sábado, por alegadamente ter tentado entrar em contacto com a vítima.Por causa deste processo Greenwood, que foi suspenso pelo Manchester United, perdeu vários patrocínios, incluindo o da Nike.