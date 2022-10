Turcos avançam que Galatasaray quer Cristiano Ronaldo

O portal turco 'Fotomac' avança este sábado que o Galatasaray está interessado em Cristiano Ronaldo, que poderá estar de saída do Manchester United em janeiro. O clube já terá, inclusivamente, manifestado vontade de reunir com Jorge Mendes, o empresário do avançado português.O mesmo portal adianta ainda que o presidente do 'Gala', Erdem Timur, quer iniciar conversações com o jogador em novembro.O clube turco tentou a contratação de CR7 no verão, mas não chegou a acordo. Todavia, dada a atual situação do jogador em Old Trafford, Erdem Timur mostra-se disposto a fazer uma nova investida.Recorde-se que Cristiano Ronaldo não tem estado entre as primeiras opções do treinador Erik ten Hag no Manchester United.Na última quarta-feira no jogo com o Tottenham, rumou aos balneários antes do apito final, por isso foi vai falhar hoje a visita dos red devils ao Chelsea.