«Uma autêntica barbaridade»: espanhóis colocam Bruno Fernandes 'à mesa' de Messi

Bruno Fernandes revolucionou por completo o futebol do Manchester United com exibições de encher o olho que têm impressionado não só os adeptos dos red devils, como todos os amantes do futebol inglês. Mas a loucura em torno do internacional português começa a ganhar fama em outros países e, esta terça-feira, o jornal 'Marca' dedica um trabalho em que destaca a influência do médio de 26 anos na equipa de Solskjaer.





"Bruno Fernandes 'senta-se' na mesa de Messi" é o título de um extenso artigo em que são analisados os números do antigo médio do Sporting no último ano. Período em que os golos e assistências estão ao nível de... Lionel Messi."Desde que se estreou com o Manchester United, a 1 de fevereiro de 2020, contra o Wolverhampton (0-0), disputou 59 jogos nos quais marcou 34 golos e realizou 20 assistências!!! Uma autêntica barbaridade. São, curiosamente, os mesmos em que participou Leo Messi (33 golos e 21 assistências no mesmo período", escreve a 'Marca', dando conta de que apenas Robert Lewandowski, do Bayern superou os dois jogadores. O polaco, eleito o 'The Best' em 2020, participou e 68 golos, com 54 remates certeiros e 14 assistências.Atrás de Bruno Fernandes e Messi estão Cristiano Ronaldo (41 golos e 7 assistências), Haaland (38 golos e 8 assistências) e Lukaku (39 golos e 7 assistências).